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Павел Колобков: "Блэкмун открыл тему допинга лишь после того, как Лос-Анджелес получил Олимпиаду"


Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул: исполнительный директор Олимпийского комитета США (USOC) Скотт Блэкмун стал высказываться на тему допинга лишь после того, как Лос-Анджелес выиграл право проведения Олимпийских игр 2028 года.

В середине октября Блэкмун призвал МОК к немедленным действиям в связи с утверждениями о допинге в России. В своем выступлении перед членами олимпийского сообщества США Блэкмун заявил, что "то, что не было сделано никаких действий в отношении доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, удручает.

В сентябре на сессии МОК было принято решение, что Париж примет летние Олимпийские игры 2024 года, а Лос-Анджелес – 2028-го.

– Замечу только, что это первое подобное заявление Блэкмуна на эту тему, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – До принятия решения по месту проведения Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе, он подобного не говорил. Выводы делайте сами, думаю, они очевидны.

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20171023/1127619835.html

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