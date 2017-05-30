Паралимпиец Сычев дисквалифицирован на два года за допинг

Российский пауэрлифтер-паралимпиец Сергей Сычев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт Международного паралимпийского комитета. Он сдал положительный допинг-тест на стероиды во время внесоревновательного периода в прошлом году.

Спортсмен отстранен с 29 июля 2016 года по 28 июля 2018 года. Все его результаты, показанные после 21 июня 2016 года, будут аннулированы.

Сычев уже во второй раз нарушил антидопинговые правила, однако он смог доказать, что запрещенный препарат попал в его организм с биодобавкой, поэтому наказание было сокращено.