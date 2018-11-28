Открытие нового здания московской антидопинговой лаборатории состоится в начале декабря

Открытие нового здания московской антидопинговой лаборатории, которая будет работать при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, состоится в первых числах декабря. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

Вместе с тем ректор МГУ отметил, что лаборатория не прекращала свою работу, в настоящее время у нее есть разрешение на анализ крови.

- Реконструкция нового корпуса закончена, в нем установлена мебель, - цитирует ТАСС Садовничего. - Корпус взят под охрану, сотрудники лаборатории одной ногой еще находятся в старом корпусе, а другой - уже в новом. Но если мы говорим об официальном открытии, с перерезанием ленточки, то это состоится максимум через неделю.

Лаборатория работает в составе МГУ, она и не закрывалась: она берет кровь, проводит десятки тысяч анализов. Совсем недавно была проверка официального офицера Всемирного антидопингового агентства (WADA), который написал письмо, в котором отметил, что лаборатория соответствует назначению по взятию крови.