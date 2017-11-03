Ортис дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

Кубинский боксер Луис Ортис дисквалифицирован на один год за повторное нарушение антидопинговых правил, сообщает Boxingscene со ссылкой на пресс-службу WBA. Также отмечается, что спортсмен будет исключен из рейтинга организации.

Напомним, что в октябре добровольный допинг-тест Ортиса дал положительный результат на диуретики хлоротиазид и гидрохлоротиазид. Кубинец мог запросить вскрытие пробы "Б" до 20 октября, однако не воспользовался этим.

Отметим, что это второй положительный допинг-тест за месяц. Ранее он не прошел проверку перед поединком за титул чемпиона WBC с американцем Деонтеем Уайлдером.