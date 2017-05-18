Оливье Ниггли: "ВАДА нужно удостовериться в независимости и прозрачности антидопинговой системы в России"

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли отметил, что организация должна убедиться в том, что антидопинговая система в России стала максимально прозрачной и независимой. Он также добавил, что в стране была проделана большая работа в направлении перестройки системы.

– Проделана большая работа в направлении перестройки антидопинговой системы в России, – цитирует ТАСС Ниггли. – И теперь мы должны удостовериться, что она стала независимой и максимально прозрачной.

Напомним, что 18 ноября 2015 года совет учредителей ВАДА утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу организации.