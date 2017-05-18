Оливье Ниггли: "ВАДА нужно удостовериться в независимости и прозрачности антидопинговой системы в России"

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли отметил, что организация должна убедиться в том, что антидопинговая система в России стала максимально прозрачной и независимой. Он также добавил, что в стране была проделана большая работа в направлении перестройки системы.
– Проделана большая работа в направлении перестройки антидопинговой системы в России, – цитирует ТАСС Ниггли. – И теперь мы должны удостовериться, что она стала независимой и максимально прозрачной.
Напомним, что 18 ноября 2015 года совет учредителей ВАДА утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
liti
Вообще надо закрыть эту ваду.Лишняя возня около спорта.Спорт высших достижений давно уже не может без фамы.А если проверять то надо сразу после финиша и выдавать результат до награждения.А так все это от лукавого!.Неужели в наш век нельзя быстро определить? Значит комуто это надо ,аш через 9 лет отбирать медали.Глупость все это А вообще пускай жрут что угодно ,ведь не умирают же на дистанции!!!
16:52
MMT
В принципе и России очень хочется удостовериться в "независимости и прозрачности" самой ВАДА.
16:50