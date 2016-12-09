Оливье Ниггли: "Расследование Макларена завершено, но снова появились тревожащие нас факты"

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли после публикации второй части доклада независимой комиссии под руководством Ричарада Макларена отметил, что организация продолжит следить за работой России в отношении борьбы с допингом. По его словам, РУСАДА останется ограничено в правах до тех пор, пока не докажет свою состоятельность.

– Сегодняшний доклад представляет собой завершение расследования Макларена, – цитирует Ниггли официальный сайт ВАДА. – Однако снова появились тревожащие нас факты. Несмотря на то что РУСАДА добилось прогресса в том, что касается соответствия кодексу, все еще остается ряд задач, необходимых для выполнения, прежде чем это произойдет окончательно. РУСАДА должно продемонстрировать, что этот процесс проходит автономно, не зависит от внешнего вмешательства и полностью направлен на защиту "чистых" спортсменов как в России, так и за ее пределами. Только когда РУСАДА и руководство организации успешно продемонстрируют, что такая независимость возможна, спортсмены и широкая общественность вновь обретут веру в российский спорт. До тех пор ВАДА продолжит оказывать всяческую поддержку этим усилиям.