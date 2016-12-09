16:59 | ДОПИНГ

Оливье Ниггли: "Расследование Макларена завершено, но снова появились тревожащие нас факты"

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Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли после публикации второй части доклада независимой комиссии под руководством Ричарада Макларена отметил, что организация продолжит следить за работой России в отношении борьбы с допингом. По его словам, РУСАДА останется ограничено в правах до тех пор, пока не докажет свою состоятельность.

– Сегодняшний доклад представляет собой завершение расследования Макларена, – цитирует Ниггли официальный сайт ВАДА. – Однако снова появились тревожащие нас факты. Несмотря на то что РУСАДА добилось прогресса в том, что касается соответствия кодексу, все еще остается ряд задач, необходимых для выполнения, прежде чем это произойдет окончательно. РУСАДА должно продемонстрировать, что этот процесс проходит автономно, не зависит от внешнего вмешательства и полностью направлен на защиту "чистых" спортсменов как в России, так и за ее пределами. Только когда РУСАДА и руководство организации успешно продемонстрируют, что такая независимость возможна, спортсмены и широкая общественность вновь обретут веру в российский спорт. До тех пор ВАДА продолжит оказывать всяческую поддержку этим усилиям.

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