04:34 | ДОПИНГ

Оливье Ниггли: "Пока рано надеяться на улучшение ситуации с допингом в России"

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Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли выразил мнение, что пока рано надеяться на изменение ситуации с допингом в России. Он также выразил уверенность в том, что подобная проблема может существовать и в других странах.

– Еще рано надеяться на то, что ситуация в России изменилась к лучшему, – приводит AP слова Ниггли. – Важно, чтобы мы могли работать совместно над системой, которая обеспечит соблюдение правил, даст гарантии и вернет доверие. Наивно думать, что эта проблема есть только в одной стране. Нужно внимательно следить за ситуацией и быть готовыми к действиям в случае необходимости.

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