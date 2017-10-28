Олимпийский саммит назвал неприемлемыми призывы наказать спортсменов из России до конца расследования

Олимпийский саммит назвал неприемлемыми призыв к санкциям в отношении российских спортсменов до завершения расследования двух комиссий МОК.

Заседание саммита, в котором приняли участие ведущие представители олимпийского движения, прошло в Лозанне в субботу.

– Саммит выразил свою озабоченность и считает неприемлемыми призывы к конкретным санкциям до завершения работы комиссий МОК, – говорится в сообщении пресс-службы организации.

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