Олимпийский комитет США обратился к МОК с призывом наказать Россию за допинговую систему

Исполнительный директор Олимпийского комитета США (USOC) Скотт Блэкман обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом наказать Россию за допинговую историю, о которой говорится в докладе независимого следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, сообщает AP. Он отметил: то, что не было предпринято никаких мер в отношении России, неприемлемо.
– Время действовать, – сказал Блэкман на ассамблее USOC.
Блэкман добавил, что американские спортсмены разочарованы тем, что медали Олимпийских игр-2014 в Сочи не перераспределены и ни один российский спортсмен на данный момент не дисквалифицирован.
Напомним, в сентябре на сессии МОК в Лиме комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида и Денниса Освальда, которые занимаются расследованием темы российского допинга, впервые представили свои доклады. Комиссия Шмида проводит детальный анализ доклада Макларена и приложенных к нему документов. Также она будет во многом исходить из выводов комиссии Освальда, которая изучает следы вскрытия на пробирках российских олимпийцев в Сочи. Свои выводы Шмид обещал представить "до начала Олимпийских игр в Пхенчхане".
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
родненькие, не отступайте!!!!! нечего этой МУТ=ной КО=рпорации допингёров на международных соревнованиях делать!!!!
12:24
demon0712
Собака лает. Караван идет...
12:19
marksan
Никаких доказательств - одно бла-бла!
12:11
Xen1um
Клоуны
12:10
shur
Все неймется. Когда же это закончится?
12:08