Олимпийский комитет США обратился к МОК с призывом наказать Россию за допинговую систему

Исполнительный директор Олимпийского комитета США (USOC) Скотт Блэкман обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом наказать Россию за допинговую историю, о которой говорится в докладе независимого следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, сообщает AP. Он отметил: то, что не было предпринято никаких мер в отношении России, неприемлемо.

– Время действовать, – сказал Блэкман на ассамблее USOC.

Блэкман добавил, что американские спортсмены разочарованы тем, что медали Олимпийских игр-2014 в Сочи не перераспределены и ни один российский спортсмен на данный момент не дисквалифицирован.

Напомним, в сентябре на сессии МОК в Лиме комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида и Денниса Освальда, которые занимаются расследованием темы российского допинга, впервые представили свои доклады. Комиссия Шмида проводит детальный анализ доклада Макларена и приложенных к нему документов. Также она будет во многом исходить из выводов комиссии Освальда, которая изучает следы вскрытия на пробирках российских олимпийцев в Сочи. Свои выводы Шмид обещал представить "до начала Олимпийских игр в Пхенчхане".

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