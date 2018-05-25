Ольга Голодец – о проблемах допинга: "Мы не можем выступать под белым флагом"

Вице-премьер РФ по спорту, туризму и молодежной политике Ольга Голодец в кулуарах международного экономического форума подчеркнула, что перед ней стоит задача реализовать антидопинговую программу, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– У нас есть сложности в сфере допинга, – начала Голодец. – Вызов для всей страны – реализовать антидопинговую программу. Мы должны это сделать, мы не можем выступать под белым флагом. Нам нужно преодолеть ситуацию, когда чистых спортсменов не допускают до мировых соревнований. Есть целый план, над этим работает специальная группа.

– Виталий Мутко достойно работал на вашем посту?

– Мы не даем оценку коллегам, это некорректно.

– Будут ли выборы президента РФС?

– Да. Конечно. Сейчас ведь идет исполнение обязанностей.

– Когда?

– РФС – негосударственная организация, она сама устанавливает сроки выборов.

– На чем вы будете больше сконцентрированы: на спорте, туризме или молодежной политике?

– Как правило, управление сконцентрировано на проблемных вещах, которые требуют прорыва. И на приоритетных задачах – сегодня она сформулирована так: достичь 55 процентов занимающихся спортом, увеличить число занимающихся с 50 до 80 миллионов. Задача огромная.