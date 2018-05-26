Ольга Голодец: "Абсолютно приоритетная задача – в течение нескольких лет выстроить антидопинговую систему"

Вице-премьер РФ по спорту, туризму и молодежной политике Ольга Голодец отметила, что российское антидопинговое законодательство является одним из самых жестких в мире. Она подчеркнула, что случаи использования спортсменами запрещенных препаратов должны быть исключены.

– Сумели ли вы вникнуть в суть проблем, которые существуют в российском спорте? Как решать допинговые проблемы, решать вопрос восстановления РУСАДА?

– Ситуация действительно очень тяжелая, и ей дана оценка президентом Российской Федерации. И нам предстоит несколько лет тяжелейшей работы, причем по разным направлениям, – цитирует ТАСС Голодец. – Сейчас принято законодательство, которое является, по сути, одним из самых жестких в мире по отношению к допингу. У нас введена система уголовной ответственности в отношении тех спортсменов, которые принимают допинг, и в отношении тех тренеров или чиновников, которые склоняют к принятию допинга. И эти случаи должны быть исключены. Но чтобы их исключить, необходимо сформировать новую культуру ответственности. То есть и спортсмен, и тренер, и вся команда, его окружающая, должны выработать новые принципы поведения для того, чтобы застраховать себя от подобных ситуаций. Ведь неслучайно, что многие допинговые проблемы связаны не с умышленным принятием допинга – у кого-то это халатность, кто-то пропустил информацию, до кого-то информация не была доведена. Отсутствует система информирования, дисциплина приверженности этой антидопинговой системы. Выстроить антидопинговую систему в течение нескольких лет – это наша абсолютно приоритетная задача.