Ольга Брусникина: "Российские спортсмены остались беззащитными и одинокими"

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, председатель комиссии спортсменов ОКР Ольга Брусникина, заявила, что в случае с дисквалификацией российских спортсменов пострадали невиновные. На основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена все российские атлеты были отстранены от участия в Паралимпиаде-2016, а на Олимпиаду не были допущены все тяжелоатлеты и легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, а также ряд представителей других видов спорта.

- Спортсмены чувствуют, что они остались беззащитными и одинокими, - цитирует "Р-Спорт" Брусникину. - Комиссия при ОКР старалась вести сотрудничество с международными коллегами, от которых не всегда слышали ответ. Я считаю, что нам серьезно нужно работать над общественным мнением как у нас внутри, так и за рубежом. Были наказаны невиновные люди, и не должно было быть коллективной ответственности.

Я не юрист, но это было просто бесчеловечно и безнравственно – то, что произошло с нашими паралимпийцами. Нам нужно стараться восстановить отношения со всеми международными организациями, но при всем при этом нужно не забывать о своих правах и достоинстве, это нужно делать деликатно, при этом ставить все вопросы, которые возникли в этой ситуации. Это вопрос защиты спортсменов при сдаче допинг-проб. Спортсмен не должен нести ответственность за нерадивость каких-то других специалистов, агентств и так далее. Нам нужно налаживать контакт, но при этом не остаться беззащитными.