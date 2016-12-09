Олег Матыцин: "FISU не увидела в докладе Макларена конкретных фамилий и фактов"

Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU), член исполкома ОКР Олег Матыцин отметил, что после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена необходимо внимательно изучить фактуру. По его словам, на данный момент не представлено никаких конкретных фамилий и фактов.

- Не хотелось бы давать резких, эмоциональных заявлений, - приводит "ТАСС" слова Матыцина. - Надо внимательно изучить фактуру, к сожалению, мы не увидели там конкретных фамилий и фактов, и, основываясь на мнении и заявлении МОК, как только будут представлены данные по конкретным спортсменам и по тем соревнованиям, о которых идет речь, тогда надо будет реагировать конкретным федерациям на конкретные факты. Это предусмотрено нашим соглашением, дорожной картой и позицией ОКР, и министерства спорта, и антидопинговой комиссии.

