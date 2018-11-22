Оле Эйнар Бьорндален: "У Казахстана не было такой плохой репутации, как у некоторых стран, но к ним имелись подозрения"

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален прокомментировал информацию об отстранении девятерых биатлонистов из Казахстана из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

- В этом списке много известных имен, - сказал Бьорндален в интервью TV2. - Пантов несколько сезонов выступал на Кубке мира. Все это показывает, что IBU делает что-то конкретное. Ведь она подозревает только их, а не кого-то еще. Значит, организация проявляет активность.

У Казахстана не было такой плохой репутации, как у некоторых стран, но к ним имелись подозрения. Было два рейда в эту команду. Надеюсь, они нашли какие-то факты.

Систематический допинг - первая вещь, о которой ты думаешь, когда подозревают сразу столько спортсменов. Но повторюсь: пока это всего лишь подозрение. Они отстранены от соревнований, их еще не судили. Важно различать это.

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