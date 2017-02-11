ОКР продолжает работу по возврату олимпийских медалей российскими спортсменами

Президент ОКР Александр Жуков сообщил, что продолжается работа по возврату олимпийских медалей спортсменами, которые нарушили антидопинговые правила. По его словам, не все спортсмены хотят возвращать награды. Напомним, по результатам перепроверки допинг-проб сборная России лишилась 13 наград с Олимпийских игр 2008 года в Пекине, еще 12 - с Игр-2012 в Лондоне.

- Олимпийский комитет планирует влиять на то, чтобы спортсмены, уличенные в допинге, отдавали медали и призовые?

- По запросу МОК олимпийский комитет России работает по возврату медалей. Работа идет постоянно, хотя мало кто из спортсменов соглашается возвращать олимпийские медали.

- Расскажите подробнее, как это происходит?

- В основном через федерации. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)