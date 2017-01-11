ОКР: МОК должен оценить заявление NADO о тестировании антидопинговыми организациями

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков выразил уверенность, что МОК и международные спортивные федерации должны дать оценку заявления национальных антидопинговых организаций (NADO) о том, что тестированием должны заниматься не спортивные, а антидопинговые организации. Вчера антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить Россию права проведения всех спортивных международных турниров из-за допинг-скандалов.

"Хотел бы также обратить внимание на прозвучавший в высказываниях представителей NADOs тезис о том, что процедура тестирования всех спортсменов должна проводиться независимыми национальными антидопинговыми организациями и контролируемыми WADA антидопинговыми структурами, а спортивные организации не должны заниматься проведением расследований, тестированием и обработкой результатов. Оценку этой позиции, по всей видимости, должны теперь дать представители Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций", – цитирует "Р-Спорт" Позднякова.