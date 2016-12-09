ОКР и комиссия Смирнова приступили к работе со второй частью доклада Макларена

Олимпийский комитет России (ОКР) приступил к изучению второй части независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщил президент ОКР Александр Жуков.

- Олимпийский комитет России, а также независимая антидопинговая комиссия (Виталия) Смирнова приступили к работе со второй частью доклада Макларена. Документ требует детального изучения, - цитирует ТАСС Жукова.

Сегодня Макларен презентовал вторую часть доклада, посвященного проблеме допинга в российском спорте. В нем, в частности, утверждается, что более 1000 российских спортсменов могли быть вовлечены в махинации с допинг-пробами, а в России действовала беспрецедентная система покрывательства допинга.