Окончательный доклад Макларена по допингу в России будет с доказательствами

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди сообщил, что глава независимой комиссии по расследованию применения допинга на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен обладает доказательствами приема допинга российскими спортсменами. По словам Риди, доклад будет опубликован до конца октября.
– Я надеюсь, что у нас он (доклад Макларена) будет до конца октября, – цитирует "Р-Спорт" Риди. – И я надеюсь, что целиком. И надеюсь, что там будут все доказательства, которые у него есть. Он не делает отписку, у него есть доказательства.
Vlаdimir
Вопрос лишь в том, ЧТО называть "доказательствами"?
18:05
merniloskut
Доказательства уже все продемонстрированы и про братьев Уильямсов и про гимнастку - теперь всем всё известно!
18:02
Thomas_Boy
Раньше, значит, не было доказательств... Круто.
18:02
BATAMAN
Опять пробирками с какой-то жидкостью трясти будут. Знаем, проходили.
18:00
shpasic
так до этого без доказательств что ли было?
17:59