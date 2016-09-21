Окончательный доклад Макларена по допингу в России будет с доказательствами

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди сообщил, что глава независимой комиссии по расследованию применения допинга на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен обладает доказательствами приема допинга российскими спортсменами. По словам Риди, доклад будет опубликован до конца октября.

– Я надеюсь, что у нас он (доклад Макларена) будет до конца октября, – цитирует "Р-Спорт" Риди. – И я надеюсь, что целиком. И надеюсь, что там будут все доказательства, которые у него есть. Он не делает отписку, у него есть доказательства.