17:52 | ДОПИНГ

Окончательный доклад Макларена по допингу в России будет с доказательствами

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Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди сообщил, что глава независимой комиссии по расследованию применения допинга на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен обладает доказательствами приема допинга российскими спортсменами. По словам Риди, доклад будет опубликован до конца октября.

– Я надеюсь, что у нас он (доклад Макларена) будет до конца октября, – цитирует "Р-Спорт" Риди. – И я надеюсь, что целиком. И надеюсь, что там будут все доказательства, которые у него есть. Он не делает отписку, у него есть доказательства.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160921/1090753370.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Vlаdimir

Вопрос лишь в том, ЧТО называть "доказательствами"?

18:05

merniloskut

Доказательства уже все продемонстрированы и про братьев Уильямсов и про гимнастку - теперь всем всё известно!

18:02

Thomas_Boy

Раньше, значит, не было доказательств... Круто.

18:02

BATAMAN

Опять пробирками с какой-то жидкостью трясти будут. Знаем, проходили.

18:00

shpasic

так до этого без доказательств что ли было?

17:59

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