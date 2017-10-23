Офицером по этике РУСАДА станет иностранный юрист

Иностранный юрист займет пост офицера по этике РУСАДА, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора агентства Юрия Гануса. Наблюдательный совет РУСАДА на последнем заседании уже утвердил его кандидатуру, однако имя его будет обнародовано только после заключения трудового договора.

Наличие офицера по этике является одним из требований ВАДА для восстановления в правах РУСАДА.

- Фамилия офицера по этике РУСАДА будет обнародована после того, как с ним будет заключен трудовой договор, - сказал Ганус. - Могу только сказать, что он является иностранным юристом. Предварительно был проведен большой конкурс, и этот человек оказался наиболее достойным претендентом.

Офицер по этике не является штатным работником РУСАДА, не подчиняется генеральному директору и обладает полной независимостью, - продолжил Ганус. - Его главными задачами являются внедрение кодекса по этике в Российское антидопинговое агентство и контроль за его соблюдением. Эта должность создана для того, чтобы агентство было открытым и соответствовало передовым мировым стандартам. Офицер по этике будет следить за соблюдением этических стандартов, предотвращать конфликты интересов внутри организации и бороться с возможными фактами коррупции.