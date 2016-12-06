Одну из комиссий МОК по России возглавил бывший президент Швейцарии

Бывший президент Кассационного суда Франции Ги Каниве ушел в отставку с поста главы комиссии МОК, которая занимается вопросами государственного участия в допинговой системе в России, информирует AP. Сообщается, что 73-юрист принял такое решение по личным причинам. Каниве на этом посту сменил бывший президент Швейцарии Самуэль Шмид. Ранее предполагалось, что расследование комиссии МОК относительно причастности чиновников Министерства спорта России к "допинг-системе" будет завершено в начале 2017 года.

Отметим, что отставка Каниве произошла всего лишь за три дня до того, как будет опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

Что готовит для России профессор Макларен