16:08 | ДОПИНГ

Новый доклад Макларена будет опубликован в конце октября

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Новый доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена будет опубликован в конце октября. Об этом сообщил президент ВАДА Крейг Риди.

Напомним, сегодня в Лозанне прошел Олимпийский саммит МОК. В его ходе было предложено создать в рамках ВАДА новый орган, отвечающий за допинговое тестирование. На повестке дня саммита обсуждался вопрос пересмотра антидопинговой системы, в частности, деятельности ВАДА.

- Доклад Макларена будет опубликован через две недели, в конце октября, - цитирует ТАСС Риди.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3688635

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