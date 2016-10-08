Новый доклад Макларена будет опубликован в конце октября

Новый доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена будет опубликован в конце октября. Об этом сообщил президент ВАДА Крейг Риди.

Напомним, сегодня в Лозанне прошел Олимпийский саммит МОК. В его ходе было предложено создать в рамках ВАДА новый орган, отвечающий за допинговое тестирование. На повестке дня саммита обсуждался вопрос пересмотра антидопинговой системы, в частности, деятельности ВАДА.

- Доклад Макларена будет опубликован через две недели, в конце октября, - цитирует ТАСС Риди.