12:29 | ДОПИНГ

Новый дизайн бутылок для допинг-тестов позволяет увидеть постороннее вмешательство

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9 декабря. Лондон. Ричард МАКЛАРЕН.Ричард Макларен: "Я не называю допинговую систему в России государственной"

Швейцарская компания Berlinger, производящая бутылки для допинг-тестов, на своем официальном сайте опубликовала пресс-релиз, связанный с изменением дизайна емкостей. По их словам, обновленные образцы обладают "индикацией вскрытия", благодаря которой можно увидеть, подвергались ли они постороннему вмешательству.

Напомним, изменение дизайна было сделано на основании отчета следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в России. В частности, в докладе утверждается, что бутылки с допинг-пробами российских спортсменов открывались таким образом, что это было практически невозможно заметить.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

так а индикация, какая спецслужба это сделала будет?

12:51

maximum080

если нужно будет русские умельцы и их вскроют и закроют

12:42

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