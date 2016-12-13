Новый дизайн бутылок для допинг-тестов позволяет увидеть постороннее вмешательство

Швейцарская компания Berlinger, производящая бутылки для допинг-тестов, на своем официальном сайте опубликовала пресс-релиз, связанный с изменением дизайна емкостей. По их словам, обновленные образцы обладают "индикацией вскрытия", благодаря которой можно увидеть, подвергались ли они постороннему вмешательству.

Напомним, изменение дизайна было сделано на основании отчета следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в России. В частности, в докладе утверждается, что бутылки с допинг-пробами российских спортсменов открывались таким образом, что это было практически невозможно заметить.