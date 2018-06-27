Новость о попытке самоубийства Родченкова оказалась выдумкой юмористического сайта

Сегодня утром в СМИ появилась информация, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пытался покончить с собой в Вашингтоне. Портал Russia Today опубликовал интервью вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова. Он сказал, что получил такую информацию от коллег из США и что это "скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилось в прессу".

Как сообщает РБК, 19 июня о госпитализации Родченкова писал портал "Панорама". В этом сообщении были указаны те же детали, что и в новости на сайте RT от 27 июня: в квартире Родченкова обнаружили шесть пустых пачек от успокоительного средства (по версии "Панорамы") или от "сильных транквилизаторов" (по версии RT). Оба сайта сообщили о госпитализации Родченкова.

Портал "Панорама" при этом специализируется на сатире, которая преподносится в виде новостей.

​В 2016 году в отношении Родченкова, который стал информатором в деле о допинге в российском спорте, было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2017 года СК возбудил дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования.