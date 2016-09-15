11:31 | ДОПИНГ

Новосибирский спортцентр не получал от ВАДА информации о положительном тесте боксера Алояна

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Гендиректор Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ) Виктор Захаров сообщил, что не получал от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) какой-либо информации о положительной допинг-пробе боксера Миши Алояна.

Ранее хакерская группа Fance Bears опубликовала часть документов, полученных после взлома базы данных ВАДА. В них утверждается, что по меньшей мере 25 атлетов из восьми стран принимали допинг. В их число вошел и российский боксер.

- Никаких данных я не получал, хотя по закону должен получить первым, так как я работодатель этого спортсмена, - цитирует "Р-Спорт" Захарова. - Более того, я думаю, что я их и не получу, потому что это наичистейший человек, который всю свою карьеру осуждал и осуждает это допинг.

Конечно, Миша сейчас в трансе. Он не был бы в трансе, если бы действительно знал, что применяет что-то такое, а для него это стало настолько неожиданным, что его коробит эта несправедливость.

Миша Алоян: "Я никогда не принимал ничего запрещенного"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160915/1080472743.html

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