18:21 | ДОПИНГ

Нового гендиректора РУСАДА могут выбрать 15 декабря

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Член совета Российского антидопингового агентства Станислав Поздняков назвал дату следующего заседания организации. На нем будет поднят вопрос о новом генеральном директоре РУСАДА. В данный момент обязанности генерального директора агентства исполняет Анна Анцелиович.

– Следующее заседание пройдет 15 декабря, – цитирует "Р-Спорт" Позднякова. – Это будет рабочее совещание. Будет стоять вопрос о назначении генерального директора, также будет определена структура РУСАДА.

В среду был избран новый состав наблюдательного совета, председателем которого была выбрана двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

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Материалы REN-TV

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