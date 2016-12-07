Нового гендиректора РУСАДА могут выбрать 15 декабря

Член совета Российского антидопингового агентства Станислав Поздняков назвал дату следующего заседания организации. На нем будет поднят вопрос о новом генеральном директоре РУСАДА. В данный момент обязанности генерального директора агентства исполняет Анна Анцелиович.

– Следующее заседание пройдет 15 декабря, – цитирует "Р-Спорт" Позднякова. – Это будет рабочее совещание. Будет стоять вопрос о назначении генерального директора, также будет определена структура РУСАДА.

В среду был избран новый состав наблюдательного совета, председателем которого была выбрана двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.