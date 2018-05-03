Норвежцы предлагают заменить CAS на отдельный суд по допингу

Генеральный директор Антидопингового агентства Норвегии Андерс Сольхейм считает, что нужно реформировать судебную спортивную систему. По его словам, необходимо, чтобы особый суд по допинговым делам заменил Спортивный арбитражный суд (CAS).

– Мы считаем, что CAS не подходит для решения дел о допинге, – цитирует ADC Nyheter Сольхейма. – В последние годы было несколько примеров антидопинговых расследований с привлечением полиции. Мы хотим, чтобы и судебный орган был больше похож на то, что мы видим в гражданском обществе. Речь о создании лучших практик. Мы должны обеспечивать справедливое судебное разбирательство. Это можно делать лучше, чем в сегодняшних условиях. Должны быть, например, открытые консультации, прозрачные для тех, кто хочет следить за делом.