13:49 | ДОПИНГ

Норвежцы предлагают заменить CAS на отдельный суд по допингу

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Генеральный директор Антидопингового агентства Норвегии Андерс Сольхейм считает, что нужно реформировать судебную спортивную систему. По его словам, необходимо, чтобы особый суд по допинговым делам заменил Спортивный арбитражный суд (CAS).

– Мы считаем, что CAS не подходит для решения дел о допинге, – цитирует ADC Nyheter Сольхейма. – В последние годы было несколько примеров антидопинговых расследований с привлечением полиции. Мы хотим, чтобы и судебный орган был больше похож на то, что мы видим в гражданском обществе. Речь о создании лучших практик. Мы должны обеспечивать справедливое судебное разбирательство. Это можно делать лучше, чем в сегодняшних условиях. Должны быть, например, открытые консультации, прозрачные для тех, кто хочет следить за делом.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

Отличный пример судебного органа в гражданском обществе мы видели на днях, когда американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за свое 11 сентября.

14:10

Lars Berger

На "Ура!" пройдет, если мелким шрифтом добавить, что дела россиян там будут рассматриваться справедливей всех.

13:53

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