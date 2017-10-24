НОК Великобритании требует быстрее принять решение по допинг-пробам Сочи-2014

Национальный олимпийский комитет Великобритании призвал как можно скорее принять решение по поводу российских спортсменов, подозреваемых в махинациях с допинг-пробами на Играх в Сочи. В декабре 2016 года МОК открыл дисциплинарные дела в отношениии 28 российских участников Олимпиады-2014. Комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян, а комиссия Самуэля Шмида проверяет информацию о причастности Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

- НОК Великобритании признает важность работы комиссий МОК, но считает, что вопросы, включая санкции в отношении уличенных в допинговых нарушениях атлетов, должны быть решены как можно скорее, до старта зимних Игр, - цитирует Inside the Games исполнительного директора НОК Билла Суини. - Подготовка и выступление спортсменов не должны проходить в атмосфере споров по поводу правомерности выступления подозреваемых в допинговых нарушениях.