НОК Голландии попросил Россию признаться в государственной системе допинга

Национальный олимпийский комитет (НОК) Голландии призвал Россию признаться в мошенничестве с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. Как отмечается, это бы очень помогло в преддверии Олимпиады в Пхенчхане.

- Государственный допинг-заговор в России, который касается Олимпиады в Сочи, без сомнений, очень сложный вопрос, - приводит insidethegames.biz слова представителя НОК Голландии. - Он требует большого внимания.

Мы верим, что МОК, ВАДА и спортивные федерации примут жесткие меры, чтобы обеспечить целостность международного спорта. По нашему мнению, очень помогло бы, если бы русские сами признались, что мошенничали... Мы бы хотели, чтобы результаты расследования сталит известны до Пхенчхана-2018.