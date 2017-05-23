НОАК впервые опубликовала Национальный план борьбы с допингом

На сайте Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) был впервые опубликован Национальный план борьбы с допингом в российском спорте.

Напомним, что после того, как в ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. 22 июля 2016 года на совещании в Правительстве РФ Президент Владимир Путин предложил создать "Независимую обществунную антидопинговую комиссию", ключевой задачей которой будет реализация национального плана по противодействию применению допинга в спорте.

В ноябре глава НОАК Виталий Смирнов в ноябре заявил, что к февралю 2017 года планируется подготовить основные моменты плана по борьбе с допингом в России.

В опубликованном тексте плана рассматриваются вопросы нормативно-правового, организационного, научного, медицинского и медико-биологического обеспечения предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним.