Николай Валуев: "Принятие закона о наказании за допинг – дополнительный сигнал для международных организаций"

Депутат Государственной думы РФ экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев считает, что принятый Госдумой закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга носит резонансный характер. Госдума на заседании 3 ноября приняла во втором и третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга.

– Это резонансный закон, который мы обсуждали еще в шестом созыве Госдумы и принимали в первом чтении, – приводит "Р-Спорт" слова Валуева. – Сегодня мы проголосовали за. Он достаточно исчерпывающий, и в нем появилась норма, позволяющая нести уголовную ответственность за распространение и принуждение к приему допинга. И на самом деле это не может наступать сразу, то есть в нем существует достаточно либеральная норма, что ответственность может наступать не с первого раза, если тебя поймали на таких нарушениях. И в законе есть и такая мера, как исправительные работы. Принятие закона это еще и дополнительный сигнал для международных организаций, которые, в том числе, требуют от нас выполнения этой нормы, – продолжил собеседник агентства. – В рамках приведения России и всех антидопинговых организаций к норме и возвращения России, как возможный вариант, на спортивную арену.