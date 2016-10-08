Николай Дурманов: "Появление в ВАДА неподконтрольной структуры - верный шаг МОК"

Известный специалист по борьбе с допингом, профессор Николай Дурманов высказал мнение, что предложение о создании внутри Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) неподконтрольной агентству структуры является верным шагом Международного олимпийского комитета (МОК), направленным на реформирование организации. В субботу в Лозанне состоялся саммит Международного олимпийского комитета (МОК), целью которого было формирование предложений по реформированию работы ВАДА.

– Можно предположить, что этот орган будет независимым, – цитирует ТАСС Дурманова. – Более того, этот орган не будет выносить решений, он будет только констатировать факты нарушений. Все остальное будет в распоряжении Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Хорошо бы, чтобы такой контролирующий орган в структуре ВАДА был прозрачным, непредвзятым, чтобы люди туда назначались по каким-то понятным правилам – будь то выборы или ротация. Также необходимо, чтобы в этом органе были представлены не только североамериканские адвокаты, но и врачи и специалисты из разных стран мира. Однако это все благие пожелания, а как будет – посмотрим.

С одной стороны, все это выглядит здорово и логично, а с другой – увидим, потому что формулировка о том, что некая новая контролирующая сущность будет создана внутри ВАДА, может означать как то, что эта новая сущность будет практически неподотчетна ВАДА де-факто, а может означать и то, что проблема концентрации слишком большого количества власти ВАДА так и не решится.