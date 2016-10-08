Николай Дурманов: "МОК предпринимает шаги по ослаблению влияния ВАДА в мире"

Известный специалист по борьбе с допингом, профессор Николай Дурманов высказал мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) предпринимает меры по ослаблению влияния Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в мире. В субботу в Лозанне состоялся саммит Международного олимпийского комитета (МОК), целью которого было формирование предложений по реформированию работы ВАДА.

– Сейчас надо дать развеяться дыму над полем боя, сегодня произошло сражение, целью которого было не дать превратиться нынешнему Всемирному антидопинговому агентству в полноценный второй, а, может быть, и первый центр власти в мировом спорте с неограниченными полномочиями и совершенно неподконтрольный никому, – цитирует ТАСС Дурманова. – Все предложения МОК по реорганизации ВАДА направлены на то, чтобы не дать сосредоточиться в одних руках и еще неизвестно по какому принципу назначаемых слишком большой власти.

Если все будет так, как планирует МОК, мы увидим более жесткую антидопинговую организацию, наделенную большими полномочиями, получающую новые возможности вмешиваться в национальные антидопинговые программы в гораздо большем масштабе, чем раньше, – подчеркнул Дурманов. – Все это на фоне того, что у международных спортивных федераций отбирают остатки антидопинговых полномочий, и теперь они никаким боком не будут участвовать в этом процессе.

Однако после реформирования новое ВАДА должно быть более прозрачной и более предсказуемой организацией, там должно быть обеспечено справедливое представительство людей из разных стран. Кроме того, есть призыв делегировать туда побольше спортсменов, поскольку в конечном итоге деятельность ВАДА напрямую касается именно этой категории граждан.