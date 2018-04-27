Николай Дурманов: "И Родченков, и ВАДА – инструменты информационной войны против России"

Экс-глава Российской антидопинговой службы, профессор Николай Дурманов убежден, что выступление информатора ВАДА Григория Родченкова в Спортивном арбитражном суде никак не изменит отношения западных чиновников и функционеров к российскому спорту.

– То, что произошло в CAS, – нее новость. Наша сторона уже два года говорит, что все его заявления – полная ерунда. Это первое, – сказал Дурманов. – А во-вторых, почему мы постоянно ищем логику и справедливость? Когда идет информационная война, то логики и резоны не при чем. Сейчас речь идет о стимулировании эмоций, навешивания ярлыков, создания определенного информационного и идеологического фона. И как вы думаете, кто-нибудь из тех десятков, а может быть, сотен миллионов людей, у которых в голове сидит мем, что русские – читеры, обратит внимание на то, что вся эта конструкция рассыпается? Напишут где-то незаметно мелким шрифтом – и все. Да и вообще не факт, что мейнстримоские медиа вообще как-то подсветят эту историю. Поэтому, думаю, все будет продолжаться также, как и сейчас.

– То есть Родченков инструмент этой информационной войны?

– Конечно. Может быть, следующая мысль будет политически некорректной, но ВАДА не больший инструмент, что сам Родченков. Понятно же, что против нас играют совсем другие люди. Зачем рисовать центры мирового зла и назначать ВАДА мировой инквизицией? Это обычный инструмент.

Думаю, что если Родченков скажет: "Ой, прости Родина! Бес попутал. Все, что наговорил – все неправда", вообще ничего не изменится. (Андрей СИЗЯКИН)