Никита Высоцкий: "Родченков действительно нездоровый человек"

Актер театра и кино Никита Высоцкий прокомментировал слова информатора ВАДА Григория Родченкова. Экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории не смог на слушаниях CAS подтвердить часть своих утверждений о существовании в России допинговой системы.

- Расскажу анекдот из своей юности, - приводит НСН слова Высоцкого. - "Слышали, что Иванов на бегах выиграл 10 тысяч рублей? – Немного не так. Не на бегах, а в преферанс, не 10 тысяч рублей, а два рубля, не выиграл, а проиграл, и вообще, это был не Иванов, а Петров". Вот и сейчас последовали заявления, которые полностью "опрокидывают" то, что Родченков говорил раньше. Ну, он действительно нездоровый человек, плохо, что из-за него пострадали сотни хороших людей. Слава богу, что теперь он, вроде бы, сам сказал: это я то ли соврал, то ли пошутил, то ли ошибся.

Напомним, Родченков в частности заявил, что никогда не распространял среди спортсменов "коктейль "Дюшес", не видел, как его принимают, никогда лично не участвовал в сборе "чистых" проб, никогда не был свидетелем того, как эти пробы сдаются спортсменами, и не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимое допинг-проб.