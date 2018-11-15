Нигерия лишена соответствия кодексу ВАДА

Антидопинговое агентство Нигерии лишилось соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), информирует ТАСС. Такое решение на совете учредителей ВАДА в Баку озвучил генеральный директор организации Оливье Ниггли.

Накануне исполком ВАДА лишил аккредитации лабораторию в Боготе, без аккредитации ВАДА также остались лаборатории в Лиссабоне и в Стокгольме. Работа последней была приостановлена в начале ноября на полгода.

В сентябре ВАДА вернуло соответствие кодексу Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), которое было лишено его в ноябре 2015 года. Для полноценного восстановления РУСАДА российской стороне до конца года необходимо предоставить экспертам ВАДА доступ к данным тестирования допинг-проб, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием.