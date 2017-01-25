Netflix купила права на фильм "Икар" о российском допинге

Американская компания Netflix приобрела права на показ документального фильма "Икар", рассказывающего о допинговой системе в России. Как сообщает Variety, стоимость сделки составила 5 миллионов долларов. Это одна из крупнейших сумм, заплаченных за неигровой фильм. Помимо Netflix права на ленту пытались купить Sony Pictures Classics, Neon, Magnolia и Amazon.

Премьера "Икара" состоялась на фестивале "Санденс". Картину снял режиссер Брайан Фогель в сотрудничестве с бывшим главой Московской антидопинговой лабораторией Григорием Родченковым.