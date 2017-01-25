18:39 25 января | ДОПИНГ

Netflix купила права на фильм "Икар" о российском допинге

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Американская компания Netflix приобрела права на показ документального фильма "Икар", рассказывающего о допинговой системе в России. Как сообщает Variety, стоимость сделки составила 5 миллионов долларов. Это одна из крупнейших сумм, заплаченных за неигровой фильм. Помимо Netflix права на ленту пытались купить Sony Pictures Classics, Neon, Magnolia и Amazon.

Премьера "Икара" состоялась на фестивале "Санденс". Картину снял режиссер Брайан Фогель в сотрудничестве с бывшим главой Московской антидопинговой лабораторией Григорием Родченковым.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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staerswimmer23

тем, кто её заказал

19:59 25 января

top220

кому интересна эта пропагандистская фальшивка?

19:31 25 января

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