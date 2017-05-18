Ненад Лалович: "Верю, что членство России в ВАДА будет восстановлено до конца года"

Член совета учредителей ВАДА Ненад Лалович отметил, что есть большая вероятность восстановления членства РУСАДА в организации. По его словам, этот вопрос может быть закрыт до конца года.

- Я думаю, что со стороны российских официальных лиц прилагаются значительные усилия для восстановления членства РУСАДА, - приводит ТАСС слова Лаловича. - Я думаю, что это правильный путь. Я верю, что этот вопрос будет закрыт до конца года, а Россия снова будет восстановлена в нашей организации.

Я надеюсь, что заседание совета учредителей пройдет в позитивном для России ключе, это моя точка зрения, которая не должна быть далека от реальности. Если Россия продолжит бороться с допингом в спорте, я думаю, что результат не заставит себя ждать.

Отметим, сегодня в Монреале состоится заседание совета учредителей, на котором будет рассмотрено соответствие РУСАДА кодексу ВАДА. Решение о приостановке членства было принять в ноябре 2015 года после опубликования доклада независимой комиссии ВАДА. Во время расследования эксперты выявили ряд нарушений. Одним из главных критериев для восстановления деятельности агентства является так называемое изменение "культуры отношения к допингу" в стране.