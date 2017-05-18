Ненад Лалович: "РУСАДА имеет хорошие шансы до конца года восстановить членство в ВАДА"

Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ненад Лалович подчеркнул, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) имеет хорошие шансы на восстановление членства в ВАДА до конца года.

Во время выступления на совете учредителей заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА. Однако были названы четыре пункта, которые РУСАДА предстоит доработать для полного восстановления.

Они подразумевают доступ к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, введение правил, исключающих конфликт интересов, а также независимость главы наблюдательного совета РУСАДА и его заместителя.

- Это было хорошее решение для России, даже превзошло ожидания многих членов совета учредителей ВАДА, - приводит ТАСС слова Лаловича. - Думаю, что до конца года у РУСАДА хорошие шансы восстановить членство в ВАДА.