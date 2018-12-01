Немецкое телевидение покажет новый фильм Зеппельта о допинге в российском спорте

2 декабря на телеканале ARD выйдет новый фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта. Он будет посвящен допингу в российском спорте.

Как сообщил сам автор в своем Твиттере, фильм получил название "Предатели: последствия допингового скандала в российском спорте". Участие в работе над фильмом принял британский журналист Ник Батлер.

Ранее Зеппельт уже снимал фильм о допинге в российском спорте. Так же он неоднократно критиковал Россию за массовые случаи применения запрещенных веществ спортсменами и высказывался за более жесткие санкции.