12:06 | ДОПИНГ

"Не слушайте чернокнижников, не переходите на темную сторону". РУСАДА обратилось к молодым атлетам


Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отметил, что организация призвала молодых российских спортсменов не поддаваться на провокации людей и честно бороться за победу в своих видах спорта.

- Вам предстоит восстанавливать доверие к российскому спорту. Прошу, не слушайте чернокнижников от спорта, не переходите на темную сторону, - цитирует ТАСС Гануса. - Помните, что от каждого из вас зависит доверие к нашей стране.
 

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http://tass.ru/sport/5254744

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