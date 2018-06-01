"Не слушайте чернокнижников, не переходите на темную сторону". РУСАДА обратилось к молодым атлетам

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отметил, что организация призвала молодых российских спортсменов не поддаваться на провокации людей и честно бороться за победу в своих видах спорта.

- Вам предстоит восстанавливать доверие к российскому спорту. Прошу, не слушайте чернокнижников от спорта, не переходите на темную сторону, - цитирует ТАСС Гануса. - Помните, что от каждого из вас зависит доверие к нашей стране.

