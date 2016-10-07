Научный директор USADA знал о замене запрещенных субстанций спортивным питанием

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своей сайте переписку, из которой следует, что научный директор Антидопингового агентства США (USADA) Мэтт Федорук знал об использовании запрещенных субстанций спортсменами разных стран под видом спортивного питания и о покрытии положительных допинг-проб.

Ранее хакерская группа опубликовала материалы, в которых говорится, что более 200 американских спортсменов имеют разрешение на прием запрещенных препаратов. В распоряжение взломщиков попали частные письма спортивных чиновников США, в том числе Федорука.

Отмечается, что за 2015 год было выдано 583 терапевтических разрешения на применение запрещенных препаратов. По полученной хакерами информации, некоторые спортсмены применяют сразу несколько веществ.