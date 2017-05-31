Набсовет РУСАДА утвердил изменения в уставе

Сегодня, 31 мая, состоялось заседание Наблюдательного совета РУСАДА, сообщает пресс-служба агентства. На нем были утверждены изменения в устав организации, а также кодекс по этике и конфликту интересов. Также была принята отставка Елены Исинбаевой с поста главы Набсовета. И. о. назначен Александр Ивлев.

"31 мая 2017 года состоялось заседание Наблюдательного совета РАА "РУСАДА". Членами утверждены изменения в Устав, согласно которым, председателем и вице-председателем не могут быть представители Олимпийского и Паралимпийского комитетов, а также Правительства Российской Федерации.



Председатель Наблюдательного совета Елена Исинбаева передала свои полномочия и обязанности вице-председателю Александру Ивлеву, а сама продолжит работу в качестве члена Наблюдательного совета.



Утвержден кодекс по этике и конфликту интересов, борьбе с коррупцией РАА "РУСАДА", который определяет четкие этические нормы, регулирующие деятельность лиц, руководящих, работающих и поддерживающих РУСАДА в его роли независимого органа, который несет главную ответственность за деятельность по борьбе с допингом в России.

Члены Наблюдательного совета утвердили отчет о деятельности агентства за I квартал 2017 года", – говорится в сообщении пресс-службы.