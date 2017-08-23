Набсовет РУСАДА может утвердить состав комитета по терапевтическим исключениям

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на своем ближайшем заседании 28 августа может утвердить состав нового комитета РУСАДА по выдаче разрешений на терапевтическое использование спортсменами запрещенных препаратов.

Как сообщил член наблюдательного совета РУСАДА, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков, этот вопрос будет рассмотрен, если у совета останется время после выборов нового генерального директора организации.

28 августа наблюдательный совет РУСАДА должен выбрать претендента на пост генерального директора организации из шести кандидатов.

– У нас есть и другие вопросы, которые было бы очень важно обсудить, – цитирует ТАСС Хрычикова. – Это и дорожная карта, которую опубликовало Всемирное антидопинговое агентство. Также нам нужно утвердить состав комитета по терапевтическому использованию. Может быть, и это мы обсудим.

Но удастся или нет это сделать, сложно сейчас говорить, потому что самое главное, что будет стоять на повестке дня, это выборы генерального директора РУСАДА. А все остальные вопросы будут рассматриваться по остаточному принципу.