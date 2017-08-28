Наблюдательный совет РУСАДА определился с кандидатурой генерального директора

Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сообщил, что на очередном заседании был выбран кандидат на пост генерального директора организации. Член наблюдательного совета РУСАДА, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков добавил, что во избежании неприятностей имя кандидата пока названо не будет. Заседание наблюдательного совета началось в 11 утра по московскому времени.

- Комиссия закончила свою работу, рассмотрели более 700 кандидатов. Мы выбрали кандидатуру, которая будет представлена в ближайшее время на собрании учредителей, - цитирует ТАСС Ивлева.

- Мы можем заверить, что это очень достойный кандидат. Он поможет РУСАДА стать одной из лучших антидопинговых организаций в мире, - добавил Хрычиков.