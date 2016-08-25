На земельный участок Родченкова наложен арест

Басманный суд Москвы по ходатайству следователя наложил обеспечительный арест на имущество бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
- Обеспечительный арест наложен по ходатайству следователя на земельный участок Родченкова, - цитирует ТАСС Цареву.
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории переехал в США, его показания легли в основу доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Сегодня CAS отклонил апелляцию российских атлетов, оставив в силе решение Международного паралимпийского комитета об их отстранении.
Ранее также сообщалось, что бежавший в США Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов. Против экс-главы лаборатории в России возбудили уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями.
mobile_actor
А какое отношение к вменяемым Родченкову преступлениям имеет его имущество?
14:57 25 августа
spetrov
Vlаdimir, да до балды, что он там планировал. Время покажет. Жизнь завтра не заканчивается. А по теме - Ратуйте, люди добрыя! 37-ой год стучит в наши сердца пеплом Хиросимы.
12:39 25 августа
Andre_Saratov
Так вот где собака зарыта.
11:17 25 августа
Ozzy_mate
мне кажется ему на этот арест имущества абсолютно пофиг)
10:42 25 августа
Проба положительна
А Мутко не вкурсе? Думаю и на него дело нужно завести..
10:00 25 августа
Flamenco
Ранее также сообщалось, что бежавший в США Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов. Против экс-главы лаборатории в России возбудили уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями. _____________________________________________________________________________________ Скорей всего без Минспорта РФ тут не обошлось... все дороги ведут в кабинет му-му
09:47 25 августа
Vlаdimir
Не думаю что Родченко планировал вернуться в Россию.
09:44 25 августа