09:05 25 августа | ДОПИНГ

На земельный участок Родченкова наложен арест

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Басманный суд Москвы по ходатайству следователя наложил обеспечительный арест на имущество бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

- Обеспечительный арест наложен по ходатайству следователя на земельный участок Родченкова, - цитирует ТАСС Цареву.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории переехал в США, его показания легли в основу доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Сегодня CAS отклонил апелляцию российских атлетов, оставив в силе решение Международного паралимпийского комитета об их отстранении.

Ранее также сообщалось, что бежавший в США Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов. Против экс-главы лаборатории в России возбудили уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3565024

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КОММЕНТАРИИ (7)
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mobile_actor

А какое отношение к вменяемым Родченкову преступлениям имеет его имущество?

14:57 25 августа

spetrov

Vlаdimir, да до балды, что он там планировал. Время покажет. Жизнь завтра не заканчивается. А по теме - Ратуйте, люди добрыя! 37-ой год стучит в наши сердца пеплом Хиросимы.

12:39 25 августа

Andre_Saratov

Так вот где собака зарыта.

11:17 25 августа

Ozzy_mate

мне кажется ему на этот арест имущества абсолютно пофиг)

10:42 25 августа

Проба положительна

А Мутко не вкурсе? Думаю и на него дело нужно завести..

10:00 25 августа

Flamenco

Ранее также сообщалось, что бежавший в США Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов. Против экс-главы лаборатории в России возбудили уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями. _____________________________________________________________________________________ Скорей всего без Минспорта РФ тут не обошлось... все дороги ведут в кабинет му-му

09:47 25 августа

Vlаdimir

Не думаю что Родченко планировал вернуться в Россию.

09:44 25 августа

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