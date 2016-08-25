На земельный участок Родченкова наложен арест

Басманный суд Москвы по ходатайству следователя наложил обеспечительный арест на имущество бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

- Обеспечительный арест наложен по ходатайству следователя на земельный участок Родченкова, - цитирует ТАСС Цареву.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории переехал в США, его показания легли в основу доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Сегодня CAS отклонил апелляцию российских атлетов, оставив в силе решение Международного паралимпийского комитета об их отстранении.

Ранее также сообщалось, что бежавший в США Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов. Против экс-главы лаборатории в России возбудили уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями.