На Олимпиаде в Рио только один процент спортсменов использовали терапевтические исключения

По информации ВАДА, около одного процента спортсменов, выступавших на Олимпиаде 2016 года в Рио, использовали запрещенные препараты по терапевтическим исключениям, информирует официальный сайт организации. Всего таких атлетов было 143. В Играх в общей сложности приняли участие 11 303 спортсмена.

Отмечается, что 51 исключение было получено спортсменами непосредственно во время Олимпиады, а 92 были получены еще до соревнований, но затем были одобрены МОК во время Олимпиады. При этом, как утверждает ВАДА, не было найдено никаких доказательств того, что терапевтические исключения были использованы спортсменами для того, чтобы получить преимущество.