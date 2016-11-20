16:11 | ДОПИНГ

На Олимпиаде в Рио только один процент спортсменов использовали терапевтические исключения

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По информации ВАДА, около одного процента спортсменов, выступавших на Олимпиаде 2016 года в Рио, использовали запрещенные препараты по терапевтическим исключениям, информирует официальный сайт организации. Всего таких атлетов было 143. В Играх в общей сложности приняли участие 11 303 спортсмена.

Отмечается, что 51 исключение было получено спортсменами непосредственно во время Олимпиады, а 92 были получены еще до соревнований, но затем были одобрены МОК во время Олимпиады. При этом, как утверждает ВАДА, не было найдено никаких доказательств того, что терапевтические исключения были использованы спортсменами для того, чтобы получить преимущество.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Vlаdimir

А380726 - а господдержка допинга в России - у них "эпидемия", мор!

17:04

А380726

Ага, сейчас лыжники-биатлонисты повылазят, так там из первых двадцаток процентов 60 астматиков. И что интересно, ни одного россиянина

16:54

Vlаdimir

alelenkin - чего там ориентировать? Основные больные в США и Великобритании. У них - эпидемия.

16:43

alelenkin

да и по странам бы соорентировали.

16:33

Vlаdimir

Интересно каков процент призеров в этих 143. Чего голову-то морочите?

16:22

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