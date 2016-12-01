Мутко уверен, что второй доклад Макларена окажется бездоказательным

Вице-премьер Виталий Мутко уверен, что и второй доклад независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, будет лишен каких-либо доказательств нарушения российскими призерами Олимпиады в Сочи антидопингового законодательства. Доклад будет представлен общественности в Лондоне на пресс-конференции, которая состоится 9 декабря.

- Когда мы с карандашом будем работать с новым докладом Макларена, окажется, что там ничего нет, - приводит ТАСС слова Мутко. - Когда перед Играми в Рио начали работать над первым докладом, оказалось, что это была какая-то записная книжка Родченкова. Сейчас Следственный комитет отправляет запросы Макларену, но тот ему не отвечает.

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который в 2011 году привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение и сбыт сильнодействующих веществ, руководил Российским антидопинговым центром до ноября 2015 года. Спустя некоторое время после своей отставки он выехал за пределы РФ и стал сотрудничать с независимой комиссией ВАДА, предоставляя информацию о якобы имеющихся массовых нарушениях российскими спортсменами антидопингового законодательства.

- 13 золотых медалей россияне выиграли в Сочи, - напомнил Мутко. - Какой допинг? В фигурном катании? Только в двух циклических видах мы победили. Виктора Ана можно сравнить с Месси в футболе, Вик Уайлд допинг принимал? Третьяков? Там допинг никто не принимает, в этом спорте нужна координация, знание трассы, остаются лишь лыжи и биатлон. Александр Легков жил и тренировался в Швейцарии четыре года, а в биатлоне все видели, что один промах, тогда и не было бы у нас медали в мужской эстафете, о каком допинге мы говорим.