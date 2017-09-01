Мутко проведет встречу с новым гендиректором РУСАДА

Вице-премьер РФ Виталий Мутко намерен провести встречу с выбранным на пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрием Ганусом. Он планирует с Ганусом обсудить дальнейшую работу по восстановлению деятельности организации.

– Сегодня говорить, как сработает новый директор, сложно, – цитирует ТАСС Мутко. – Но с точки зрения ВАДА, выбрали достойного кандидата, учитывая и его человеческий, и образовательный потенциал. Надеюсь, с новым директором мы через какое-то время встретимся и все обсудим. Ведь на основе разработанного Независимой общественной антидопинговой комиссией плана по борьбе с допингом правительство приняло соответствующее распоряжение, которое нацеливает и органы государственной власти, и общественные организации на совместную работу с агентством, но РУСАДА должно быть, конечно, локомотивом.

Мы, правительство, в этом процессе создаем все условия для независимости агентства, в том числе экономической. Мы хотим, чтобы эта антидопинговая организация стала сильной и занималась реализацией плана борьбы с допингом в стране. При выборе директора они [наблюдательный совет и учредители агентства] шли по критериям ВАДА: была создана комиссия, которая отбирала кандидатов, потом наблюдательный совет, а потом уже учредительный совет, который все это утвердил. Все процедурные требования были соблюдены.

РУСАДА набрало хороший темп по восстановлению, формируются штаты, начали работу по контролю и забору проб. Правда, пока вывозим пробы для анализа в другие страны. Но если все благополучно пройдет, в сентябре будет аудит и в ноябре будет рассмотрен вопрос о восстановлении. Вот такие задачи перед директором.

Хочется пожелать ему удачи, но вместе с тем отметить, что РУСАДА было независимой организацией и до этого, и сегодня агентство работает по всем регламентам ВАДА. Нам надо разделить ответственность с WADA, чтобы ее контроль продолжался, чтобы не обвиняли государство, если что-то происходит. Мы сейчас своего рода пионеры, к нам предъявляются все современные требования ВАДА к антидопинговым организациям. Хотелось бы, чтобы такие же требования применялись и к другим странам, чтобы был один подход, хотя это из области фантастики.