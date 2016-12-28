15:39 | ДОПИНГ

Мутко призвал чиновников визировать интервью иностранным СМИ на тему допинга

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Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко выразил мнение, что зарубежные средства массовой информации подают тему употребления допинга в России под своим углом, поэтому материалы таким изданиям следует визировать.

Сегодня газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждается, что российские чиновники впервые признали существование в стране допинговой программы. В доказательство данной теории СМИ приводятся слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович.

В интервью "СЭ" Анцелиович заявила, что раздумывает над подачей в суд на издание, которое вырвало фразу из контекста, исказив смысл сказанного.

- Я сам общался с подобными журналистами и прекрасно понимаю, что у людей определенные задачи, поэтому в таких беседах надо быть внимательнее, а интервью - визировать, - приводит ТАСС слова Мутко. - Каждый хочет подать информацию под своим углом, передергивая слова. Сама Анна Анцелиович уже дала исчерпывающий комментарий по этому поводу.

Признание России в допинг-системе. Что это было?//
В РУСАДА уверены, что слова Анцелиович в NYT вырваны из контекста //
New York Times сообщила о признании российскими чиновниками системы допинга//
Глава РУСАДА Анна Анцелиович - о статье New York Times: "Я не говорила ни о каком сговоре"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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pojarniy

Ну попробуете докажите, что не говорила, только за свои деньги, а не налогоплатильщика. Вы уже проиграли сколько судов переРИО? Может напомните?

16:08

Свинству Бой!

Виталик не виновен! Факт.

15:53

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