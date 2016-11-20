Мутко осудил стремление ВАДА диктовать условия международным федерациям

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко негативно оценивает стремление Всемирного антидопингового агентства диктовать условия международным федерациям. В воскресенье в Глазго состоялось заседание учредителей ВАДА. В частности, в ходе него было выдвинуто предложение о том, чтобы организация получила право лишать страны возможности проводить международные турниры за грубые нарушения антидопингового кодекса. Авторы предложения считают необходимым лишать стран - нарушителей права проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира. По словам Мутко, полномочия ВАДА должны ограничиваться борьбой с нарушением антидопинговых правил.

– Я негативно оцениваю попытку ВАДА создать транснациональную компанию, встать над МОК, над международным спортивным движением, – приводит ТАСС слова Мутко. – Я считаю, что роль международных спортивных федераций, наоборот, должна усиливаться. Все-таки федерации отвечают за развитие того или иного вида спорта, у них в реестре спортсмены. Надо, чтобы они имели свой голос.

Понятно, что мы смотрим на это со своей стороны, но, в общем, желание ВАДА понятно – должна быть какая-то эффективная и равноудаленная организация, принимающая решения, но чисто в вопросах борьбы с допингом: они могут принимать решения по нарушениям антидопинговых правил – нарушены пробы А и Б, наказание.